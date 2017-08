Hamburg: Apostelkirche |

An diesem dritten und letzten Abend der Veranstaltungsreihe zur Reformation führt Pastor Helmut Kirst in die Theologie der Täufer und der radikalen Reformation ein. Ein besonderes Augenmerk wird der Theologie der Taufe geschenkt werden. Aus welchen Gründen taufen wir kleine Kinder und warum lehnt das die Täufer-Bewegung ab? Was hat das mit der Einführung der Konfirmation zu tun?



Nach der Einführung bleibt genügend Zeit für eine Diskussion. Abgeschlossen wird der Abend mit einem musikalischen Beitrag.