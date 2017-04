R.U.N.-Themenabend: Raumluftmessungen - was geht?

"Können Sie mal vorbeikommen und messen, ob in meiner Wohnung Schadstoffe sind?" Das ist eine Frage, die immer wieder an Sachverständige gestellt wird. An diesem Themenabend berichtet der Diplom-Ingenieur und Diplombiologe Roland Braun aus seiner Praxis. Welche Innenraumschadstoffe kann man mit Raumluftmessungen nachweisen? Welche Messungen sind möglich? Schadstoffe? Schimmelpilze? Gerüche? Welche Messungen sind sinnvoll? Welche Aussagen können wir erwarten?