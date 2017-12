Nanomaterialien - Risiko oder Segen?

Wo kommen Sie vor? Wofür sind sie gut ? Wie wirken sie auf Mensch + Umwelt?

Nanomaterialien haben in den letzten Jahrzehnten zu Forschungssprüngen geführt. Nanopartikel, die 1.000 mal dünner als ein Menschenhaar sind, bringen völlig neue Stoffeigenschaften mit sich. Bereits jetzt kommen sie in vielen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Kosmetika, Arzneimitteln, Elektronikartikeln u.ä. vor. Eine Kennzeichnung ist nicht in allen Fällen vorgeschrieben. Prof. Weller vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Hamburg wird an diesem Abend einen Überblick geben, wo Nanomaterialien vorkommen, wofür sie gut sind und wie sie auf Mensch und Umwelt wirken?