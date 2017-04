Mr. & Mrs. Green Pop-up Shop - Mode | Ökologisch, fair, vegan

Mr. & Mrs. Green, das klingt wie Frühling!

Endlich ist es so weit, das frische Grün in der Stadt ist unübersehbar und ihr habt unbändige Lust auf warme und sonnige Tage? Lust auf sommerliche Röcke, Kleider und Shirts in leuchtenden Farben aus leichten Stoffen?Dann kommt vorbei und genießt mit uns die schönen Frühlingstage.In der Woche vom 18. - 22. April sind wir mit unserem öko-fairen Pop-up Shop wieder zu Gast in der Weidenallee 61.Mit dabei haben wir auch tolle Jeans, Basics, Accessoires und vieles mehr für Mr. & Mrs.: Alles aus Naturmaterialien wie Biobaumwolle, Hanf, Leinen oder Tencel. Ökologisch-fair produziert und z. B. GOTS oder Fairtrade zertifiziert.Viele Artikel sind auch vegan.Neugierig was Euch erwartet? Dann stöbert in unseren Fotos auf Facebook: https://www.facebook.com/Mr-Mrs-Green-381987035217... Abonniert unsere Veranstaltungen auf Facebook um auf dem Laufenden zu bleiben!Zusammenfassung:18. - 22. April in der Weidenallee 61, 20357 HamburgDi. - Fr. 10:00 - 20:00 UhrSa. 10:00 - 17:00 Uhr