Luthers frühe Theologie

Hamburg: Apostelkirche |

Mit diesem Abend beginnt eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zur Reformation. Es werden jeweils theologische Aspekte der Reformation beleuchtet und anschließend diskutiert.



Der erste Abend am Donnerstag, dem 24. August 2017, um 19.00 im Forum der Apostelkirche beschäftigt sich mit Luthers früher Theologie. Pastor Michael Babiel führt in Luthers Begriff von Freiheit ein. Sehr schnell und vielleicht ein wenig zu vorschnell wird Luthers Begriff von Freiheit in Bezug zu unseren heutigen Freiheitsbegriffen gestellt. Ob das sinnvoll ist und was an Luthers früher Theologie für uns heute noch wichtig ist, soll anschließend gemeinsam erörtert werden.



Der Abend endet ca. um 21.00 Uhr mit einem musikalischen Abschluss.