Info-Abend Patenschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete: Werden Sie Pat*in!

Hamburg: Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Hamburg e.V. |

Als Pat*in eines unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten unterstützen Sie einen Jugendlichen als Vertrauensperson beim Ankommen in Hamburg. Inhaltlich und zeitlich kann die Patenschaft ganz individuell nach Bedarfen und Möglichkeiten gestaltet werden: etwas Schönes gemeinsam in der Freizeit zu unternehmen, Deutsch zu lernen oder bei lebenspraktischen Angelegenheiten zu unterstützen – dies sind nur einige der Möglichkeiten, die Patenschaft konkret zu gestalten. Der Kinderschutzbund unterstützt Sie als Ehrenamtliche dabei durch regelmäßige und umfassende Begleitung und Beratung.



Wer Lust hat, sich unverbindlich und in netter Runde über das Projekt zu informieren, kann beim nächsten Info-Abend alle Fragen klären und mehr erfahren:



Wann: Donnerstag, 13. Juli 2017, 19:30-21:00 Uhr

Wo: Kinderschutzbund, Landesverband Hamburg e.V., Fruchtallee 15, 20259 Hamburg



Neben der Projektleitung und den –mitarbeiterinnen werden auch zwei bereits erfahrene Pat*innen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen in ihrer Patenschaft berichten.



Wir freuen uns über eine verbindliche Anmeldung unter patenschaften@kinderschutzbund-hamburg.de oder direkt bei den Projektmitarbeiterinnen:



Elena Pütter, 040/43292732, puetter@kinderschutzbund-hamburg.de, Frederieke Köver, 040/43292733, koever@kinderschutzbund-hamburg.de, Sevil Dietzel (Projektleitung), 040/43292755, dietzel@kinderschutzbund-hamburg.de



Wir freuen uns auf Sie!