Hannah Arendt - Ihr Denken veränderte die Welt

Die Gender-Gruppe der evang.-luth. Kirchengemeinde Eimsbüttel lädt zu einer neuen Filmreihe ein. Diesmal heißt das Oberthema. Gezeigt werden Filme, in denen Menschen – wie Martin Luther zu seiner Zeit – über Fehlentwicklungen aufklären und/oder für Neuerungen eintreten.Die Filme werden jeweils dienstags im Foyer der Apostelkirche gezeigt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion.Der Filmspielt in den Jahren 1960 bis 64. Die jüdische deutsch-amerikanische politische Publizistin Hannah Arendt lebt in New York. Sie fährt nach Jerusalem, um für das Magazin „The New Yorker“ über den sog. Eichmann-Prozess zu berichten.Die Titelrolle (Regie: Margarethe von Trotta) verkörpert Barbara Sukowa.