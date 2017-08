Am Montag, d. 14.8.2017 werde ich im Rahmen der sonst von MargretU. geleiteten Montags-Treffs im DRK Seniorinnen-Treffpunkt in der Hoheluftchaussee 145 (Hinterhof) über die "KulturLotsen" berichten, für die ich seit über 4 Jahren ehrenamtlich aktiv bin.



Der Veranstaltungsort ist direkt gegenüber der Bushaltestelle "Gärtnerstraße".



Wenn also jemand Interesse hat, mehr über unser Team, unsere Arbeit und die vielen kostenlosen kulturellen Angebote in Hamburg und dem Hamburger Umland zu erfahren, ist herzlich eingeladen. Und auch gerne weitersagen!



Kaffee/Tee und Kekse sind für 1,-- € erhältlich, der Eingang und die Räumlichkeiten sind barrierefrei.