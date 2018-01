Gender-Filmreihe - "Der Staat gegen Fritz Bauer"

Der Gender-Beirat der ev.-luth. Kirchengemeinde Eimsbüttel lädt zu einer neuen Filmreihe ein. Sie beginnt mit dem Film "Der Staat gegen Fritz Bauer".

Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968) hat sich mit großer Energie dafür eingesetzt, dass die Massenmorde an europäischen Juden durch die Nationalsozialisten juristisch aufgearbeitet wurden. Das war ein schwerer Kampf, weil sowohl seitens der Politik als auch bei seinen juristischen Kollegen teils Desinteresse, teils Widerstand vorherrschte. Bauer ließ nicht locker. Seinem Engagement ist es mit zu verdanken, dass es zum Eichmann-Prozess in Jerusalem und zu den Frankfurter Auschwitz-Prozessen gekommen ist.Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit zur Diskussion.