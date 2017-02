Einladung: Zukunft der Rente – Gerecht. Flexibel. Sicher.

Unser Altonaer Bundestagsabgeordnete Matthias Bartke (SPD) lädt herzlich zu seinem kommenden Dialog zur Bundespolitik ein.

Am Mittwoch, dem 1. Februar 2017, spricht er mit Ihnen über die „Zukunft der Rente“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgertreff Altona-Nord (Großer Saal) in der Gefionstraße 3. Zu Gast sein wird der SPD-Rentenexperte Martin Rosemann aus Tübingen.Die SPD möchten den Übergang zur Rente flexibler und selbstbestimmter gestalten: Wer länger am Erwerbsleben teilhaben will, soll das auch können. Wer nach einem langen Erwerbsleben aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten kann, soll bereits früher in den verdienten Ruhestand eintreten können. Wer sich um Kinder und Angehörige oder ehrenamtlich um andere Mitmenschen kümmert, soll dadurch keine Nachteile haben.Wie erreichen wir es, dass die Rente gerecht und sicher bleibt und dabei flexibler wird? Welche zukunftsfesten Lösungen hierfür können wir miteinander entwickeln?Über diese Fragen möchte Matthias Bartke mit ihnen und seinem Gast sprechen.Dr. Matthias Bartke ist Wahlkreisabgeordneter für Altona und die Elbvororte. Er ist Direktkandidat der SPD Altona für die Bundestagswahl 2017. Im Deutschen Bundestag ist Bartke Mitglied der Ausschüsse für Arbeit und Soziales sowie für Recht und Verbraucherschutz. Er ist Justiziar der SPD-Bundestagsfraktion.