"Bonhoeffer - Die letzte Stufe"

Die Gender-Gruppe der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Eimsbüttel lädt zu einer neuen Filmreihe ein. Diesmal heißt das Oberthema. Gezeigt werden Filme, in denen Menschen – wie Martin Luther zu seiner Zeit – über Fehlentwicklungen aufklären und/oder für Neuerungen eintreten.Die Filme werden jeweils dienstags im Foyer der Apostelkirche gezeigt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion.Dieser dramatische Film, mit Ulrich Tukur in der Titelrolle, erzählt die Lebensgeschichte des lutherischen Theologen und Widerstandskämpfers gegen die Nationalsozialisten. Dietrich Bonhoeffer prangert in einer Predigt die Unterwerfung unter Hitler an. Und er stellt fest: „Nur wer für die Juden schreit, hat auch das Recht, gregorianisch zu singen.“ Bonhoeffer gerät in Gestapo-Haft und wird 1945 im KZ Flossenbürg ermordet.