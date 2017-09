Bewerbung für den Helmut-Frenz-Preis

Bewerbungsschluss 20.Oktober 2017



Am 4.2.2018 wird der Helmut-Frenz-Preis zum dritten Mal an „Menschen und Organisationen, die der Menschlichkeit ein mutiges Beispiel geben“ in der Apostelkirche-Eimsbüttel verliehen.

Die Erinnerung an den ungewöhnlichen Seelsorger und Kämpfer für die Menschenrechte Helmut Frenz wachzuhalten und zu ermutigen, ihm nachzueifern – das ist das Ziel des Helmut-Frenz-Preises. Der Preis ist mit 3000.- Euro dotiert.

Bewerbungsschluss ist 20.Oktober 2017.

Wenn Sie solche Menschen und Organisationen kennen, dann schreiben Sie uns und begründen Ihren Vorschlag. Es wäre gut, wenn Sie Ihren Vorschlag möglichst mit Bildern, Videos etc. konkretisieren könnten.



Adresse: Ida Ehre Kulturverein und Ev.- luth. Kirchengemeinde Eimsbüttel, Postfach 201555, 20205 Hamburg

weitere Informationen auf www.ida-ehre-kulturverein.de