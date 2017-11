Benefizveranstaltung - MANOS HADJIDAKIS

Hamburg: Christuskirche Eimsbüttel |

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht der 1994 in Athen verstorbene Künstler Manos Hadjidakis. Er schrieb weltberühmte Titel wie "Ein Schiff wird kommen" und "Weiße Rosen aus Athen". Er prägte mit seinen Musikwerken die griechische Theater- und Filmgeschichte der Nachkriegszeit und erhielt 1960 den Oscar für das beste Lied zum Kultfilm "Sonntags....Nie!"

Bei diesem Abend, die eine Collage aus Vortrag und Musik bietet, wird das "Porträt eines verspielten Romantikers und ernüchterten Zynikers präsentiert."

Mit Konstantina Orlandatou, Akkordeon und Gesang

Antonis Adamopoulos, Klavier

Andreas Sarigeorgiou, Bouzouki, Percussion, Gitarre, Flaute u.v.m.

Elli Titokis, Gesang

Nikos Ritsikalis, Vortrag, Gesang, Künstlerische Leitung.

Eintritt: 30€, 15€ für Schüler_innen, Student_innen und Erwerbslose. Der Gewinn dieses Abends geht an die Sozialklinik "Elliniko" in Athen

Die Veranstaltung findet im Gemeindesaal der Christuskirche statt.