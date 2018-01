Eine neue Ausstellung im "Azeitona" in der Osterstraße 172.

Die Ausstellung "Am Wasser" wird am 28. Januar um 19.00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Künstlerin Brigitte Thoms sagt zur Ausstellung:Ausserdem stellt die Künstlerin schon seit Jahren ihre Bilder im "Azeitona", Beckstraße 17, Neuer Pferdemarkt und im Bürgerhaus Osdorfer Born aus. Brigitte Thoms sagt dazu:Die Ausstellung "Am Wasser" ist zu besichtigen zu den Öffnungszeiten des Restaurants, 12.00 bis 24.00 Uhr. Fariz, der Betreiber des "Azeitona", und Brigitte Thoms wünschen sich viele interessierte Besucher.