Alten Dingen neuen Wert geben: Ein Verein gegen die Wegwerfgesellschaft

Hamburg: Deutsches Rotes Kreuz - "Servicezentrum" |

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, so viel ist klar. Dabei handelt es sich bei vielen Dingen, die im Müll landen, um durchaus brauchbare Artikel. Zumindest aber ist Müll eine bislang vernachlässigte Ressource.



Das Deutsche Rote Kreuz - Eimsbüttel lädt Sie zum Infomontag ein, diesmal zum Thema "alten Dingen neuen Wert geben". Der Verein Nutzmüll e.V. in HH - Bahrenfeld arbeitet Gespendetes und Gebrauchtes auf und verwandelt es in Schönes und Nützliches. Gleichzeitig gibt der Verein vielen Langzeit-Arbeitslosen neuen Lebensmut.



Nutzmüll-Projektleiter Axel Keller stellt die Arbeit des Vereins vor.



Die Teilnahme ist kostenlos.