30 Jahre Frauenmusikzentrum - Jubiläumsparty

DAS HIGHLIGHT – WIR LASSEN DIE KORKEN KNALLEN!Unser Geburtstagsgeschenk und Dankeschön an Euch – 3mal Konzert, einmal Party und viele kleine und große Überraschungen.Mit dabei sind:DIE BRAUT HAUT INS AUGE „REVISITED“ (Bernadette La Hengst & Peta Devlin & Gäste): Zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne!!TRUDE TRÄUMT VON AFRIKA „..mal kurz aus der Rente...“: Jahrzehntelang wirbelten und trommelten sie sich durch die Theater- und Percussionlandschaft. Von Anfang an beheimatet im Frauenmusikzentrum- bis zum Ende, denn seit Mai diesen Jahres sind sie im „Ruhestand“. Doch zu diesem fulminanten familiären Anlass springen sie aus der „Rente“ noch einmal – altersgerecht – auf die Bühne.WONDERSKA: Sieben Frauen aus Berlin, die den Ska etwas anders repräsentieren. Neben der üblichen Rhythmus-Sektion aus Schlagzeug, Gitarre und Bass spielen sie mit Keyboard, Saxophon, Trompete und Posaune bekannte Ska-Klassiker und verskate Popsongs. Nicht Perfektion, sondern das, was ihrer Meinung nach das besondere in dieser Musik ist:Spaß und Party!Und danach wird gebührend gefeiert! Mit den DJs Miss van Biss und Inger.All gender welcome! Eintritt AK: 15,- € (erm. 13,- €*) Hier gibt es Tickets im Vorverkauf!