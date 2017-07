Anastacia hinter den Kulissen erleben

Sommertour von NDR 90,3 und Hamburg Journal:

Leser können Treffen mit Stargast gewinnen

Sören Reilo, OsdorfIn Osdorf ist das große Finale der Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal. Der Parkplatz am Born Center wird am Sonnabend, 5. August, zum Festivalgelände – Stargast des Abends ist Anastacia. Das Elbe Wochenblatt hat eine besondere Aktion im Angebot: Anastacia backstage zu erleben.Ihre Stimme kennt jeder: Seit Anastacia mit ihrer ersten Single „I’m Outta Love“ durchstartete, gehört sie zu den berühmtesten Künstlern der Popmusik. Ihr Debüt-Album „Not That Kind“ verkaufte sich weltweit mehr als sieben Millionen Mal. Allein in den britischen Charts hielt es sich durchgängig 93 Wochen und wurde mit Dreifach-Platin ausgezeichnet. Es folgten Hits wie „Paid my Dues“ und „One Day In Your Life“.Anfang 2003 erhielt die Sängerin die Schockdiagnose Brustkrebs. Im Krankenhaus schrieb sie bereits Songs für das kommende Album: „Anastacia“ mit den Hits „Left Outside Alone“ und „Sick & Tired“ schoss in zahlreichen Ländern direkt auf Platz eins der Charts. Drei erfolgreiche Studio-Alben und Hits wie „I Belong To You“ und „Stupid Little Things“ folgten. In diesem Jahr ist sie mit ihrer Best-Of-Show „The Ultimate Collection“ auf Tour – und macht auf der Sommertour in Osdorf Station.Zwei Leser des Elbe Wochenblatts haben die einmalige Möglichkeit, die Sängerin am Sonnabend, 5. August, hinter der Sommertour-Bühne zu treffen. In Kooperation mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal verlost das Wochenblatt ein „Meet & Greet“ mit Anastacia. Beide Gewinner dürfen noch eine Begleitperson mitbringen.❱❱ Sommertour: Sonnabend, 5. August, ab 17 Uhr auf dem Parkplatz des Born Centers, Bornheide 55Wer Superstar Anastacia hinter den Kulissen der NDR Sommertour treffen möchte, schickt eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion,Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an post@wochenblatt-redaktion.deStichwort: Gewinne - Anastacia. Bitte unbedingt eine Handynummer angeben. Einsendeschluss ist Mittwoch, 19. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.