SV Eidelstedt: Kinderturn-Sonntag am 05. November von 10:00 - 13:00 Uhr

„Entdecke deine Stärken!“

Und schenken Sie Ihrem Kind Bewegung.



Kinderturn-Sonntag am 5. November 2017

10-13 Uhr



Hamburg: SV Eidelstedt von 1880 e.V.

Machen wir uns nichts vor: Viele Kinder scheinen lieber mit ihrem Computer, Smartphone oder dem Fernsehapparat zusammen zu sein als mit ihren eigenen Bewegungsmöglichkeiten. Es scheint offensichtlich viel mehr Spaß zu machen, sich mit den elektronisch bewegten Bildern zu beschäftigen als mit dem eigenen Körper.Auf der anderen Seite: Wenn wir Kleinkinder beobachten, dann können wir unschwer ihre Freude am eigenen Körper, an gelungenen Bewegungen beobachten. Wie viel Spaß macht es ihnen, immer neue Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken. Was für ein Abenteuer ist es doch, sich alleine vom Rücken auf den Bauch drehen zu können. Oder die ersten Schritte im aufrechten Gang? Steckt nicht der ganze Körper kleiner Kinder voller Bewegungslust und Bewegungsdrang?Turn- und Sportvereine sehen eine ihrer Hauptaufgaben darin, Kindern und Jugendlichen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und Anregungen für eine gesunde Lebensweise unter kompetenter Betreuung zu eröffnen.Hamburger Vereine bieten allein im Bereich Eltern-Kind-Turnen, Kleinkinderturnen und Kinderturnen Woche für Woche ein vielfältiges Angebot an Kursen. In der Großstadt Hamburg ist dies natürlich ein enorm wichtiger Beitrag für die Gesunderhaltung und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern.Sie fördern die Ihnen anvertrauten Kinder darin• sich selbst wert zu schätzen,• Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln,• ausdauernd Ziele zu verfolgen,• mit anderen Kindern zu kooperieren.Der SV Eidelstedt Hamburg von 1880 e. V. lädt daher ein, zum Kinderturn-Sonntag, 5. November 2017 von 10.00-13.00 Uhr, in der Sporthalle 3, der Stadtteilschule Eidelstedt, Lohkampstraße 145, 22523 Hamburg, Buslinie 281 bis Feldrosenweg. Eltern und ihre Kinder im Alter bis 1-7 Jahre sind eingeladen, Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken und sich zu informieren.Ab 10.00 Uhr wird Jugendreferentin Maike Wulff und ihr Team durch ein spannendes Bewegungsprogramm führen.Der Nachwuchs kann an 8 Stationen Hindernisse überwinden, über Abgründe balancieren oder in luftige Höhen klettern. Und ist die Laufkarte mit allen 8 Stationen geschafft, wartet auf alle Kinder auch eine kleine Überraschung.Auch freuen wir uns wieder, Inken Krille und Team am Kinderturn-Sonntag begrüßen zu können. Mit sozusagen gesunder Unterstützung werden vom Team den Kindern Möhren und Äpfel überreicht für den besseren/gesunden „Durchblick“.Mehr wird nicht verraten.Schaut vorbei und seht und probiert es einfach aus!Bitte Turnschuhe und Sportsachen mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Beratung und Information über das gesamte Sportangebot und Auskunft über eine Mitgliedschaft über Kids in die Clubs, welches sich an alle Eltern mit geringem Einkommen richtet, erhalten Sie selbstverständlich ebenfalls vor Ort durch unser SVE-Team.Und: Alle Kinder, die während des Kinderturnsonntags in den SVE Hamburg eintreten, zahlen keine Aufnahmegebühr und sind bis zum Jahresende im Kinderturnen beitragsfrei.Info und Kontakt: Maike Wulff, SVE Hamburg-Sportbüro im Bürgerhaus,Tel.: 040-55 20 49 20,E-Mail: maike.wulff@sve-hamburg.de