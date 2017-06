LaNouvelleExpérience erreichen die Qualifikation zur Weltmeisterschaft

Bei den Deutschen Meisterschaften Jazz & Modern Dance in Ludwigsburg überzeugte das Aufsteigerteam LaNouvelleExpérience vom SVE-Hamburg mit ihrer ausdrucksstarken Choreographie „Don’t you see?“ nicht nur das Publikum, sondern auch die Wertungsrichter.

Unsere Tänzer begeisterten bereits in der Vorrunde das Publikum mit ihrer Choreographie, in der es um die Themen Macht, Unterdrückung und Widerstand geht, so sehr, dass es einige nicht mehr auf den Sitzen hielt. Diese gute Stimmung und die sehr gute Leistung trugen die Tänzer/-innen aus Hamburg-Eidelstedt bis in das Finale der Deutschen Meisterschaft, in dem sie nur knapp am zweiten Platz vorbei rutschten. Diesen erreichte das Team „Arabesque“ aus Wuppertal. Deutscher Meister wurde „Autre Choses“ aus Saarlouis.Mit dem 3. Platz auf der Deutschen Meisterschaft JMD qualifizierte sich LaNouvelleExpérience für die Weltmeisterschaft, die im Dezember in Warschau stattfindet.