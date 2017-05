Emil-Lüdemann-Cup 2017

Das Jugendfußball-Turnier des SV Eidelstedt

hat eine lange Tradition und wird in diesem Jahr bereits zum sechzehnten Mal ausgerichtet. Das Turnier findet wie auch in den letzten Jahren auf der Anlage am Redingskamp statt. Auf fünf Plätzen kommen hier etwa 50 (!) Mannschaften von der G- bis zur E-Jugend aus Hamburg und Schleswig Holstein zusammen. Der Organisator Jens Peters hofft auf viele anfeuernde Fans am Samstag, den 27. Mai, und spannende, torreichen Spiele. Traditionell erhält jeder Spieler einen eigenen Pokal, gestiftet vom Sponsor und Namensgeber des Turniers.Es sind noch wenige Teilnehmerplätze verfügbar!