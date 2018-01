Zwei Dickköpfe steigen in den Ring

Volksspielbühne „Die Rampe“ zeigt ihr neues plattdeutsches Stück „De Aantenkrieg“ im Eidelstedter Bürgerhaus

EIDELSTEDT. Schnattern oder Nicht-Schnattern – das ist hier die Frage. Im neuen Stück der Volksspielbühne „Die Rampe“ dreht sich alles um die manchmal nervigen Laute des schwimmenden Ferderviehs. „De Aantenkrieg“ ist an den Wochenenden 10./11. und 17./18 Februar im Saal 99 des Eidelstedter Bürgerhauses zu sehen, sonna-bends um 18 Uhr, sonntags um 16 Uhr.Bürgermeister Arthur Ohde hat jedenfalls die Nase von dem Entengeschnatter gestrichen voll. Hatte bei seinem unfreiwilligen Bad im Ententeich womöglich Pastor Runge die Hand im Spiel? Ohde fordert seinen Schulkameraden und ehemals besten Freund Runge zum Boxkampf heraus. Wer den gewinnt, soll über die Zukunft der „Aanten“ im Teich entscheiden.Die Dorfgemeinschaft ist hell-auf begeistert und ganz heißauf den Kampf ...Tickets für das an „Don Camillo und Peppone“ erinnernde ländliche Lustspiel von Walter G. Pfaue unter der Regie von Anita Bast gibt es im Vorverkauf für zehn, an der Abendkasse für zwölf Euro im Eidelstedter Bürgerhaus, Alte Elbgaustraße 12. Sie können auch per E-Mail an arno_bast@web.de oder unter Tel. 04162/ 250 99 42 bei der Rampe-Geschäftsstelle vorbestellt werden. PÖP