„U-Bahn-Versprechen muss eingelöst werden“

Die Pläne für die U5 in den Hamburger Westen sollen 2018 konkreter werden – ein Interview mit Filiz Demirel, grüne Bürgerschaftsabgeordnete aus Osdorf

2030, 2040 – niemals? Die Osdorfer und Luruper warten darauf, dass die vor gut 40 Jahren versprochene Schienenanbindung für den Hamburger Westen bald gebaut wird. Das Elbe Wochenblatt sprach mit Filiz Demirel, Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen aus Osdorf.Filiz Demirel: Es ist sehr wichtig, dass die Stadtteile eine gute Anbindung an das Schienennetz, gute Radwege, gute Fußwege und immissionsarme oder immissionsfreie Mobilität auf allen Ebenen haben. Parallel dazu brauchen wir Maßnahmen, die den Autoverkehr aus den Nachbarstädten Schenefeld oder Pinneberg verringern. Die Schienenanbindung nach Osdorf und Lurup ist eine lange Geschichte, und diese ist mit Enttäuschungen verbunden. Das macht die Situation noch emotionaler für Menschen vor Ort. Als Osdorferin bin ich selbst von dieser Verkehrslage betroffen und kann das gut nachvollziehen.Demirel: Ich kann und möchte mich dieser Vermutung nicht anschließen. Der Verkehrsausschuss der Bürgerschaft hat sich auf zwei Varianten verständigt. Dieser Beschluss des Ausschusses wurde auch in der Bürgerschaft bestätigt. Demnach sollen die U-Bahn-Nordtrasse und die S-Bahn-Südtrasse als mögliche Varianten geprüft werden. Es gab eine europaweite Ausschreibung, diese ist abgeschlossen, und die beiden Varianten werden derzeit geprüft. Wir erwarten die Ergebnisse im zweiten Quartal 2018. Dann sollte es etwas zügiger gehen.Demirel: Nein. Die beste Lösung wäre die Südtrasse, die auch von Menschen in Osdorf und Lurup sowie von den Fraktionen in der Bezirksversammlung Altona favorisiert wird. Die OsdorferInnen und LuruperInnen haben keine Lust, mit der Nordtrasse ins Nirvana zu fahren oder eine halbe Weltreise zu machen, um überhaupt in Altona anzukommen beziehungsweise in die Innenstadt zu fahren. Darüber hinaus erweist sich der Stadtteil Bahrenfeld momentan und künftig als „Standort der Wissenschaft“. Dieser Ort braucht eindeutig die Südtrasse.Demirel: Für die S32-Südtrasse spricht das enorme Entwick-lungspotenzial im Gebiet Bahrenfeld und Lurup: Die Erweiterung des DESY-Campus, der europäische Röntgenlaser XFEL, der Umzug des Uni-Fachbereichs Physik nach Bahrenfeld, die Verlagerung des Fernbahnhofs Altona nach Diebsteich, neue Wohngebiete auf dem Gelände der Trabrennbahn und auf dem A7-Deckel sowie der Ausbau der Schulen.Des Weiteren gehört Lurup zu den Stadtteilen, die eine sehr hohe Anwohnerdichte haben. Daher brauchen wir hier eine passgenaue Lösung: Das wäre die S-Bahn-Südtrasse, die all diese Komponenten berücksichtigt und vor allem den täglichen Weg der Menschen aus Osdorf und Lurup nach Altona erleichtern kann. Das wäre auch ein großer Schritt zur Reduzierung des Autoverkehrs in Richtung Innenstadt.Demirel: Ich wohne in Osdorf, und es ist für mich nicht nur ein Herzensthema, sondern praktisch auch eine eigene Angelegenheit. Wir erwarten die Prüfergebnisse für 2018. Über diese Ergebnisse werden wir vor Ort berichten und die BornerInnen und LuruperInnen an den konkreten Planungen beteiligen. Ich bin sicher, dass wir bald konkreter werden, wann wir mit dem Bau starten können. Ich bin nun nicht seit 50 Jahren dabei, aber dieses Versprechen muss endlich eingelöst werden.