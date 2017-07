Schul-Neubau aufgeschoben?

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule: Stadtteilkonferenz befürchtet Benachteiligung

Carsten Vitt, Osdorf/LurupIm Mai sollte es losgehen mit dem lang erwarteten Neubau für die Geschwister-Scholl-Schule (GSS). Doch bisher tut sich nichts. Die wichtigsten Fragen und Antworten.Ein kompletter Neubau der in die Jahre gekommenen Schule zwischen Böttcherkamp und Glückstädter Weg. „Zum ersten Mal mussten die Architekten der Pädagogik folgen“, betonte Schulleiterin Karin Natusch Ende 2016 stolz. Die Ergebnisse: Ein Schulgebäude mit ungewöhnlichen Grundrissen, eine neue Sporthalle, und das Haus der Jugend bleibt weiter in dem Gebäudekomplex integriert. Im Mai sollte mit dem Abriss der ersten Gebäude begonnen werden, doch das ist nicht der Fall.Die Stadtteilkonferenez Osdorfer Born sieht in dem Verzug ein fatales Signal. „Die Situation und Stimmung in der GSS hat sich seit der Neubauplanung erheblich verbessert. Nach ehemals geringen Anmeldezahlen startet der Jahrgang fünf in diesem Sommer vierzügig. Die Entwicklung schlägt sich in der positiven Identifizierung der Schüler mit ihrer Schule und ihrem Stadtteil und in verstärktem Elternengagement nieder“, so die Aktiven des Gremiums. Dieser positive Prozess dürfe nicht gestoppt werden, da so ein Gefühl der Benachteiligung entstehen könnte.Der Neubau der GSS sei ein „anspruchsvolles Bauvorhaben“, dabei seien Verzögerungen durchaus üblich. Das bedeute aber nicht, dass andere Schulen vorgezogen würden. Sprecher Peter Albrecht geht derzeit davon aus, dass die Geschwister-Scholl-Schule etwa 2020/2021 fertig sei – also grob ein Jahr später als ursprünglich geplant. Ende 2016 hieß es noch, der Neubau sei bis Dezember 2019 fertig.Vorbereitende Arbeiten sollen laut Albrecht noch in diesem Jahr beginnen. Die Schulleitung werde darüber informiert.Fläche der neuen Schule: 11.440 QuadratmeterKosten: 36,3 Millionen EuroNutzer: Bis zu 900 Schüler, etwa 100 LehrerBaubeginn: 2017Fertigstellung: bis 2021