Schlager meets KinderLeben

Er ist DER Newcomer am Popschlager-Himmel, Schützling von Hit-Legende Peter Sebastian UND unser neuer Botschafter: Matthias Eike!

Bei Nachwuchsstar Matthias Eike ist gerade jede Menge los: Nicht nur, dass diesen Freitag seine neue Single „Unstillbare Sehnsucht“ veröffentlicht wird, er engagiert sich seit Kurzem auch noch für unseren Förderverein KinderLeben e.V.. „Ich habe über ein Mitglied von KinderLeben von diesem tollen Verein erfahren und war sofort sehr angetan von der großartigen Arbeit“, verrät Matthias im Interview.Besonders die Tatsache, dass KinderLeben sich für die Bedürfnisse von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsene einsetzt, hat den Musiker, der sich außerdem mit seinem Projekt „Heroes Against Aids“ für HIV-Erkrankte engagiert, überzeugt: „Gerade in der heutigen Zeit, in der Krankenkassen nicht mehr alles zahlen können, ist so eine Organisation besonders wichtig“, findet er.„Ich finde es absolute klasse, mit wie viel Liebe der Verein aufgebaut ist und vor allem, dass man den Kindern eine riesige Freude damit bereitet.“

Matthias Eike: Schlager-Sänger & KinderLeben-Botschafter

Für Matthias war es deshalb Ehrensache, dass er KinderLeben gemeinsam mit seinem musikalischen Mentor, „Ich wollte leben ohne dich“-Sänger Peter Sebastian, bei der Wings & Wheels-Veranstaltung vor rund zwei Wochen besucht hat. „Die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, war für mich ein sehr emotionaler Moment“, berichtet er. „Es hat mich sehr gefreut, dass den Kindern ein schöner Tag geboten wurde und alles für sie mit viel Herz und Seele getan wurde.“Klar, dass Matthias nach diesem ersten Eindruck sicherlich auch in Zukunft noch häufig bei uns und auf unseren KinderLeben-Veranstaltungen auftauchen wird. „Ich hoffe sehr, dass der Verein noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und viele Menschen für ihn spenden! Denn die Kinder haben ein schönes Leben absolut verdient“, so Matthias.Ihre Spende hilft!Förderverein KinderLeben e.V.Sparda-BankKontonummer: 176 8000Bankleitzahl: 206 905 00IBAN: DE96 2069 0500 0001 7680 00BIC: GENODEF1S11Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzend, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote. Die betroffenen Familien erhalten u.a. Hilfe durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien (wenn öffentliche Gelder nicht reichen) oder z.B. in Form eines Zuschusses für eine würdevolle Bestattung ihres verstorbenen Kindes.Die Tätigkeit des Vereins dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§51 ff AO.