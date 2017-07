Osdorf wird zum Star

NDR 90,3 und das Hamburg Journal senden zur Sommertour eine Woche aus dem Stadtteil

Heinrich Sierke, OsdorfZuvor berichten NDR 90,3 im Radio, das Hamburg Journal im NDR Fernsehen und ndr.de/903 im Internet eine ganze Woche lang aus und über den Stadtteil.Die Wette für Osdorf gibt NDR 90,3 am Sonntag, 30. Juli, ab 15 Uhr und die Sommertour-Moderatoren Anke Harnack und Christian Buhk ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal bekannt. Gleich am Montag, 31. Juli, suchen die beiden NDR Programme von 10 bis 12 Uhr am Eingang zum Born Center die „Hamburger des Tages“ aus Osdorf. Anwohner können ihre Vorschläge, wer eine besondere Stadtteil-Persönlichkeit ist, vor Ort einreichen. Die Porträts dieser Osdorfer sind dann von Montag, 31. Juli, bis Sonntag, 6. August, auf NDR 90,3 zu hören und im Hamburg Journal sowie online unter ndr.de/903 zu sehen. Das Hamburg Journal stellt Osdorf zudem in einem ausführlichen Beitrag vor.Das „Hingucker-Projekt“ wird am Dienstag, 1. August, ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal vorgestellt. Als soziales Stadtteilprojekt kann es von der Sommertour-Wette profitieren. Von 20 bis 21 Uhr ist Bezirksamtsleiterin Liane Melzer im „Treffpunkt Hamburg“ bei NDR 90,3 zu Gast. Dabei kommen Osdorfer ebenfalls zu Wort (siehe auch Info-Kasten).Um das Osdorfer Stadtteilgericht geht es am Mittwoch, 2. August. Hamburg Journal Koch Dave Hänsel bereitet aus frischen Zutaten ab 11 Uhr vor dem Born Center das Stadtteilgericht zu – begleitet von Anke Harnack. Ab 18 Uhr zeigt das Hamburg Journal das Koch-Ereignis. NDR 90,3 berichtet zwischen 13 und 18 Uhr in „Hamburg am Nachmittag“.Am Freitag, 4. August, informiert das „Hamburg Journal“ ab 18 Uhr über den Aufbau der großen Sommertourbühne. Im „NDR 90,3 Abendjournal“ geht es ab 19 Uhr um „Stadttourismus im Osdorfer Born“. Live aus Osdorf berichten NDR 90,3 und das Hamburg Journal auch am Sommertour-Abend. Sechs Stunden lang – von 18 bis 24 Uhr – begleitet NDR 90,3 das Event am Sonnabend, 5. August. Ab 19.30 Uhr schaltet das Hamburg Journal mehrmals nach Osdorf, um den Ausgang der Stadtteilwette zu verfolgen. Und das Konzert von Anastacia kann unter ndr.de/903 im Livestream miterlebt werden. Die Höhepunkte des Sommertour-Abends zeigt das Hamburg Journal am Sonntag, 6. August, ab 19.30 Uhr. Nachberichte sendet zudem NDR 90,3.Einige Events der NDR-Sommertour sind exklusiv im Radio zu hören. So geht Moderatorin Jacqueline Heemann mit „3vor1“ von Montag, 31. Juli, bis Mittwoch, 2. August, und am Freitag, 4. August, aus Osdorf auf Sendung. Darin kommen – jeweils ab 12.40 Uhr auf NDR 90,3 – Osdorfer an ihrem Arbeitsplatz zu Wort.In einer Spezialausgabe von „Hamburg am Vormittag“ moderiert Jacqueline Heemann bei NDR 90,3 am Donnerstag, 3. August, live aus dem Osdorfer Born. Dabei trifft sie von 10 bis 13 Uhr vor dem Born Center unter anderem Gäste vom Bürgerhaus Bornheide und dem Klick-Kindermuseum. Zudem ist Maria Meier-Hjertqvist – laut NDR inoffizielle „Ehrenbürgerin“ des Osdorfer Born – zu Gast.Eine Bilanz der gesamten Sommertour zieht Moderator Michael Wittig am Montag, 7. August, ab 20 Uhr in der NDR 90,3 Sendung „Treffpunkt Hamburg – So war die Sommertour 2017“.