Kinderfest beim DRK

Familien sind willkommen am Sonntag, 17. September

Sören Reilo, Osdorfer BornEin Tag für Familien: Das DRK-Zentrum Osdorfer Born lädt am Sonntag, 17. September, zum Kinderfest in die Bornheide 99 ein. Von 14 bis 18 Uhr können sich die jungen Besucher an verschiedenen Spielestationen vergnügen und Preise gewinnen. Geboten werden unter anderem Kinderschminken, Ponyreiten, Glücksrad und Hüpfburg. Außerdem sind der Zirkus Abrax Cadabrax und das Jugendrotkreuz mit von der Partie. Die Jugendgruppe des Roten Kreuzes zeigt den Besuchern kindgerecht Erste Hilfe und Wiederbelebung. Die Vierbeiner der DRK-Rettungshundestaffel zeigen Kunststücke und freuen sich über Streicheleinheiten. Der Eintritt zum Fest kostet zwei Euro pro Person.Das DRK-Zentrum Osdorfer Born besteht seit 1969 und widmet sich der Gemeinwesen- und Sozialarbeit für unterschiedliche Altersgruppen des Stadtteils. Zur Einrichtung gehören eine Kita, Betreuungsgruppen für Schulkinder sowie offene Kinder- und Jugendarbeit. Zudem gibt es ein Familiencafé, eine Kleiderkammer sowie eine Holz- und eine Fahrradwerkstatt. Viele dieser Angebote werden von Ehrenamtlichen mitorganisiert und durch Spenden getragen.❱❱ www.drk-altona-mitte.de