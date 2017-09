Kinder- und Familienfest des SVE Hamburg und der DB AG Sonntag, 17. September 2017

Mit vielen neuen Attraktionen geht es auch dieses Jahr auf dem SVE Kinderfest am Redingskamp wieder spannend und bei hoffentlich bestem Wetter mit Spaß und Spiel zur Sache. Von 11.00 bis 16.00 Uhr kann auf einer großen Spiel- und Spaßlandschaft nach Herzenslust gefeiert werden.

Dieerwartet Euch einsatzbereit zum Löscheinsatz und auch dieist wieder mit dabei. Die Kleinsten können im bunten Bälle-Bad dereintauchen, die Größeren möchten sich vielleicht im Federballspielen beimausprobieren, der dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist. Auchhat eine besondere Überraschung, ihr dürft gespannt sein, hier wird es kreativ! Ausprobieren könnt ihr euch natürlich auch wieder beim Werfen (Dosenwerfen), beim Fangen (Schokokussschleuder) oder beim Balancieren auf dem Balken (Ritterspiel). Ausgiebig hüpfen und toben könnt ihr auf den Hüpfburgen oder beimbeim Sackhüpfen. Und wer es mal etwas ruhiger mag, der kann sich am Schminkstand ausruhen und verwandeln lassen oder auch gerne die eine oder andere große bunte Seifenblasen zaubern.by Petra Fischer ist ebenfalls wieder für euch vor Ort und wer möchte kann sich fotografieren lassen. Zudem bietet dermit seinen Highlights Glitzer-Tattoo, Popcornmaschine und dem Streichelzoo „Spaß mit Schaf“wieder ein tierisches Vergnügen. Ihr dürft gespannt sein!Dasmit dem Glücksrad, die, die, die, die, und die Partner derhaben noch viele, viele weitere Überraschungen für euch. Es wird natürlich noch nicht alles verraten!Auch sportlich könnt ihr natürlich alles geben, Neues kennenlernen und ausprobieren: Beim Trampolinspringen und auch beim Boxen, beim Basketball-Freiwurf oder auch an der Floorball-Station, beim Hula Hop und beim Federball. Und wer mal „eine ruhige Kugel schieben möchte“ ist herzlich willkommen auf unser(Eingang rechts neben dem Clubhaus „Shenai“).Seit letztem Jahr haben wir auf unserem Gelände auch eine Boule-Anlage. Probiert es aus und vielleicht wird es zu Eurem neuen Lieblingsspiel! Gleiches gilt für unsere Schachanlage, die in neuem Glanz erstrahlt. Hier kann so manch strategischer Schachzug geplant werden.Einzwischen SVE und Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eidelstedt verspricht wieder spannend zu werden und sollte es mit den Toren nichts werden, so bietet sich noch die Gelegenheit, diese an der Torschuss-Geschwindigkeitsanlage nachzuholen.So gibt es neben sportlichen Aktivitäten aber auch noch ein Rahmenprogramm. Neben musikalischer Unterhaltung von Ingo Stender zeigen uns verschiedene Gruppen ihr Können., vor dem Musik-Pavillon: Tänze aus aller Welt, JMD Jugendgruppe, Standard- und Latein Jugendgruppe, Kindertanzgruppe und die Ballettkinder., zweite Bühne auf der Rasenfläche des Sportplatzes: Show des Kendo-Teams und eine Darbietung von unser Akrobatik-, Trampolin-, ParcoursgruppeTombola! Für Erwachsenen und Kinder gibt es zur Teilnahme am Fest und der Tombola eine Spielkarte (1,- €).Für Stärkung sorgen Würstchen vom Grill dessowie Kuchen und Leckereien nebst vegetarischen Köstlichkeiten aus dem.Wir bitten alle Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.