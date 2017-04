"Der Damenclub von Eidelstedt und sein erster Mordversuch"

Die neue Krimikomödie der Hamburger Spätlese

"Ein herrlicher Abend für einen Mord"





Der Damenclub trifft sich, um ein Kriminalstück zu schreiben. Doch so einfach, wie gedacht, scheint dies nicht zu sein. Man verheddert sich in den vielen originellen Ideen. Zudem tauchen plötzlich Personen auf, die selbst aus einem Krimi entsprungen sein könnten; und bald ist nicht mehr zu erkennen, ob das Stück noch geschrieben oder schon gespielt wird. Oder ist am Ende doch alles echt?



„Verdacht, Spannung und Überraschung!“ dürfen laut Jannes Literaturkurslehrer in keinem guten Krimi fehlen – in unserem Fall mischt sich noch eine ordentliche Portion erfrischender Komik dazu.