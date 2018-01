clean up Eidelstedt / Hamburg

Hamburg: Clean up Eidelstedt | halloich würde gern einen

clean up Tag

vorschlagen,( in Australien ist sowas jedes Jahr üblich und ein großesVorbild )....evtl als Veranstaltung oder als eine Idee,gerade jetzt nach Silvester sind alle Büsche und Baumgruppen und Strasseneckenvoll mit all dem

Restmüll von der Ballerei

, und es nervt mich ,das es anscheinend zu wenige interessiert, das überall Dreck liegt,auch werden in unserer Ecke viele Flaschen, Dosen, Schuhe, Blumentöpfe etc etc einfach in dem Waldstück entsorgt, sogar alte Grillroste und Kleidung, habe ich schon gesehen.ich finde sowas unmöglich von diesen Menschen.gerade ich als Hundebesitzer finde sowas noch schlimmer,da ich nie gewahr sein kann, was meine Hunde finden, sich evtl schneiden oder etwas fressen könnten.jedes Jahr mehrmals nehme ich einfach eine Einkaufstüte/ Hundebeutel oder Müllbeutel und sammel alles ein, was nur auf meiner Gassi runde rumliegt.evtl. könnte man die Guten Menschen aufrütteln, wenn sowas in der Zeitung dazu aufrufen würde.ich habe schon einen Beitrag bei FB verfasst, aber bisher nur Likes, was nicht wirklich hilfreich ist...liken kann man viel, nur tun es die wenigsten wirklich.ich werde auf jeden Fall weiter sammeln, vorzugsweise diese Woche, und hoffe das es bald noch mehr Leute sein werden, denen die Umwelt nicht egal ist.lg Ramona