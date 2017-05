Anastacia live in Osdorf!

US-Weltstar kommt zur NDR Sommertour

Sören Reilo, Osdorfer BornIhre markante Stimme kennt fast jeder. In Osdorf wird sie wie in einem ihrer größten Hits „One day in your life“ mit dem Publikum feiern: Anastacia ist der Stargast der NDR Sommertour am Sonnabend, 5. August. Zum Finale der Sommertour holen NDR 90,3 und das Hamburg Journal den US-Weltstar auf die Bühne an der Bornheide.Seit Anastacia mit ihrer ers-ten Single „I’m Outta Love“ durchstartete, gehört sie zu den berühmtesten Künstlern der Popmusik. Ihr Debüt-Album „Not That Kind“ verkaufte sich weltweit mehr als sieben Millionen Mal. Allein in den britischen Charts hielt es sich durchgängig 93 Wochen und wurde mit Dreifach-Platin ausgezeichnet.Es folgten Hits wie „Paid my Dues“ und „One Day In Your Life“. Anfang 2003 erhielt die Sängerin die Schockdiagnose Brustkrebs. Im Krankenhaus schrieb sie bereits Songs für das kommende Album: „Anastacia“ mit den Hits „Left Outside Alone“ und „Sick & Tired“ schoss in zahlreichen Ländern direkt auf Platz eins der Charts. Drei erfolgreiche Studio-Alben und Hits wie „I Belong To You“ und „Stupid Little Things“ folgten.In diesem Jahr ist Anastacia mit ihrer Best-Of-Show „The Ultimate Collection“ auf Tour – und macht für NDR 90,3 und das „Hamburg Journal“ auf der Sommertour in Osdorf Station.Zuvor kommen Rudolf Rock & Die Schocker auf die Bühne. Die Kombination aus frechem Sprachwitz und druckvollen Rockriffs machte aus den Hamburger Rockern eine echte Kultband. Ob „Heimweg zu Hell“, „Mein Freund Jack“ oder „Es steht ein Haus in Altona“ – seit mehr als 40 Jahren begeistert die Band ihr Publikum.Bevor der Hauptact des Abends auf die Bühne kommt, geht es zunächst um die Stadtteilwette. Rund eine Woche vor der Veranstaltung geben NDR 90,3 und das Hamburg Journal die Aufgabe für Osdorf bekannt. Am Sommertour-Abend zeigt sich dann, ob die Osdorfer ihre Wette gewinnen. Keine Bange: Anlässlich des 50. Geburtstags ihres Stadtteils sind die Borner sicherlich besonders ehrgeizig.Beginn der Sommertour in Osdorf ist am Sonnabend, 5. August, um 17 Uhr, auf dem Parkplatz des Born Centers an der Bornheide. Anke Harnack und Christian Buhk moderieren die Stadtteilparty. Weitere Stationen der Sommertour von NDR 90,3 und Hamburg Journal sind Dulsberg (22. Juli) und Lohbrügge (29. Juli).