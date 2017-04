Am 22.07.2017 ist es endlich soweit ! Der REWE-Family Day !

Von 10:00 bis 19:00 Uhr im Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, in 22525 HamburgDetails zur Veranstaltung:REWE Family, Dein Familien-Event, geht wieder auf Deutschland-Tour. Hier wartet auf euch ein spannendes und informatives Programm für die ganze Familie - und das Ganze natürlich wie immer gratis!Unsere Highlights 2017Auf der REWE Music-Stage warten Top Acts und die REWE Family Bühnen-Show auf euch.Ganz neu dabei: Die Themenwelt REWE „Aus Deiner Region“. In dieser Themenwelt findet ihr auch unsere neue REWE Family Hochbeet-Aktion – ein Muss für alle, die immer schon einmal ihren grünen Daumen ausprobieren wollten!In der REWE Deine Küche Genuss-Arena servieren wir euch Informationen und Inspirationen rund um das Thema Kochen & Ernährung. Unsere Promi-Köche verraten viele leckere, gesunde Rezepte und so manchen Küchentrick.Im REWE Street Food Markt trefft ihr bei lässigen DJ-Klängen auf kreative Straßenküche vom Feinsten.In der REWE Fußballwelt stellen kleine Torjäger ihr Können unter Beweis, und das REWE Kinderland lädt die kleinsten Besucher dazu ein, spielerisch ganz viel über Lebensmittel zu erfahren.In der REWE Beauty-Lounge bieten unsere Beauty-Experten Styling-Tipps – dazu gibt’s coole Beats & frische Smoothies.Wir freuen uns auf euch!Alle Informationen bekommt ihr unter: https://www.rewe.de/aktionen/familienfest/tipps/