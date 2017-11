16.12.2017: Weihnachts-Show vom Chor "MusicAlive" im Atrium-Theater des New Living Home

VERFLIXT & ZUGESCHNEIT

Flying Home For Christmas

Es ist der 23. Dezember 2017 - der Flugschalter A0815 schließt bald. Voller Sehnsucht auf ein Frohes Fest in der Heimat mit den Liebsten oder auf Weihnachten in der Sonne eilen die Fluggäste zum Gate. Doch es hört einfach nicht auf zu schneien...





Heben Sie ab mit Weihnachtssongs und Musicalhits bei der neuen Musicalshow – von und mit MusicAlive.



Wann: Samstag, den 16.12.2017 um 19°° Uhr

(die Vorstellung am Sonntag, den 17.12.2017 um 15°° Uhr ist bereits ausverkauft)



Wo: im Theater Atrium des New Living Home, Julius-Vosseler-Straße 40, 22527 HH



VVK: 18,- EUR / Kinder 15,- EUR

AK: 20,- EUR / Kinder 15,- EUR

Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Show / FREIE PLATZWAHL



Karten können Sie bis zum 12. Dezember noch per Email bei tickets@musicalive.de (+Versandgebühr 1,50 Euro) bestellen. Ab dem 13. Dezember bitten wir um Erwerb der Karten an der Abendkasse.



Alle weiteren Informationen zu MusicAlive und zur aktuellen Show finden Sie auf www.musicalive.de.