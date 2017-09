Am Sonntag, den 24. September 2017, könnt Ihr von 12.00-16.00 Uhr in der Sporthalle Ekenknick an der 12. Hamburger Kinderolympiade teilnehmen. Zusätzlich gibt es am Eidelstedter Platz ein buntes Rahmenprogramm anlässlich des Weltkindertages.

Du hast Spaß an Bewegung, sportlichen Herausforderungen und möchtest Dein Talent unter Beweis stellen? Dann mach mit bei der 12. Hamburger Kinder-Olympiade! Alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren können teilnehmen, ganz gleich, ob Vereinsmitglied oder nicht. Sportwissenschaftler haben einen abwechslungsreichen und kniffligen Parcours abgestimmt, der unterschiedliche Bewegungsaufgaben beinhaltet. Gewertet wird die beste Zeit in den Altersklassen zwischen 5-10 Jahre, Jungs und Mädchen getrennt.Die Kinder-Olympiade soll vor allem Spaß bringen, aber auch sportliche Talente herausfiltern, die in der SVE-Talentgruppe weiter gefördert werden.Die Aktion ist eingebettet in die Aktivitäten zumauf demam Sonntag, den 24. September 2017. Dieist von dort nur zwei Minuten entfernt.Du kannst zu jeder Zeit ohne Voranmeldung zwischen 12.00-16.00 zum Start in die Sporthalle kommen. Dort erwartet Dich unser SVE-Team mit kleinen Überraschungen. So erhält jeder Teilnehmer, der erfolgreich den Parcours absolviert eine Urkunde! Also Sportzeug nicht vergessen!Wir freuen uns auf euer kommen.Übrigens: Die Sieger treffen sich zwei Wochen später zu dem spannenden Finale der Bezirksmeister in der Leichtathletikhalle in Hamburg Alsterdorf. Hier geht es dann um die Hamburger Meisterschaft.