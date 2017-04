08.+09.04.2017: Musical-Show "Raum für Liebe" vom Chor "Music Alive" im Atrium-Theater des New Living Home

Hamburg: new living home |

RAUM FÜR LIEBE Ton für Ton ins Glück mit Music Alive

Frühling – die Jahreszeit steht für die ersten warmen Sonnenstrahlen, bunte Blüten und Schmetterlinge im Bauch. Die Liebe beherrscht wieder die Gefühlswelt.



In diesem Rahmen präsentiert der Musicalchor Music Alive seine neue Show. Mit viel Witz und stimmungsvollen Musicalsongs geht es um die Irrungen und Wirrungen der Liebe, Hoffnungen, Wünsche und die Höhen und Tiefen in jeder Beziehung. Hierfür schafft Music Alive mit einem Augenzwinkern Raum – nämlich „Raum für Liebe“.



Erleben Sie mit Ihren Liebsten einen schönen, unterhaltsamen Nachmittag oder Abend von und mit Music Alive. Lassen Sie sich von der humorvollen Show begeistern und genießen Sie wunderschöne Lieder aus vielen bekannten Musicals.



Am Samstag, den 8. April 2017 um 19:30 Uhr

und am Sonntag, den 9. April 2017 um 15:00 Uhr



im Theater Atrium des New Living Home, Julius-Vosseler-Straße 40, 22527 Hamburg



VVK: 15,- EUR

AK: 18,- EUR

Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Showbeginn



Karten können Sie bis zum 4. März noch per Email an tickets@musicalive.de (Versandgebühr 1,50 Euro) bestellen. Ab dem 5. März bitten wir um Erwerb der Karten an der Abendkasse.



Alle weiteren Informationen zu Music Alive und zur aktuellen Show finden Sie auf www.musicalive.de.