Fahrradkurs für Frauen

SV Eidelstedt bietet kostenloses Anfängertraining an

Behutsam und mit fachkundiger Hilfe radfahren lernen: Das können Frauen bei einem Kurs, den der SV Eidelstedt (SVE) anbietet. Mit spielerischen Übungen trainieren die Teilnehmerinnen ab dem heutigen Mittwoch, 7. Juni. An acht aufeinanderfolgenden Tagen (Wochenende ausgenommen) erhalten Frauen unter Anleitung des erfahrenen Sportwissenschaftlers Christian Burmeister die Gelegenheit, das Radfahren zu erlernen. Auf dem Schulhof der Grundschule Lohkampstraße in Eidelstedt werden Roller und Räder bereitgestellt, um abwechslungsreich und angstfrei zu üben.Es besteht die Wahl zwischen zwei Kursen: von 16.30 bis 18.30 Uhr und von 18.30 bis 20.30 Uhr. Der Kurs wird vom Gesundheitsamt gefördert und ist daher kostenlos.Näheres erfahren Interessierte bei der SVE-Integrationsbeauftragten Yumiko Haneda unter Tel. 0175-477 55 88 oder per E-Mail an: yumikohaneda@sve-hamburg.de SR