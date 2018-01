Hamburg: Clean up Eidelstedt |

nach all den Silvester Feuerwerk, liegt immer noch so viel Dreck auf den Wiesen und in den Büschen, bitte folgt mir, nehmt einen Müllsack und ein paar Handschuhe und räumt mit uns auf...



lasst uns den ehemaligen Feuerwerk den Kampf ansagen



die Holzstäbe sind prima Pflanzhilfen, nur mal als Tipp....und ganz umsonst sind sie auch...



Geniesst die Sonne, nehmt euren Hund oder eure Freunde und sammelt alles was ihr findet einfach ganz nebenbei in den Müllsack



ich bin morgen auf der müll Jagd, macht mit....