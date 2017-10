Sie ebnen den Weg zum Schulabschluss

Decken ihre Erfahrungen. „Du kannst die Kinder stark machen, wenn du sie nicht aufgibst.“Von der Decken ist Gründerin des MUT-Camps. Das ist ein viertägiger Intensivkurs für Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs, der sie auf die mündlichen Prüfungen für den ersten Schulabschluss vorbereiten soll. „heimspiel. Für Bildung“ arbeit mit der Initiative zusammen.Das Hamburger Stadtteilprojekt „heimspiel. Für Bildung“ wird von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und der Joachim Herz Stiftung finanziert. Es ist auf insgesamt zehn Jahre angelegt, da Neuwiedenthal sich besonderen sozialen Herausforderungen stellen muss. Im Projekt werden neue Wege einer noch engere Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen eröffnet und neue Netzwerke geschaffen. Das Stadtteilprojekt setzt sich auch in Billstedt und Rahlstedt für Kinder und Jugendliche ein. In Neuwiedenthal wollen sich die Mitarbeiter in den nächsten Jahren noch intensiver darum kümmern, dass möglichst wenig Jugendliche die Schule abbrechen. KI