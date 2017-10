Neuenfelde feiert Erntedank

Am Sonnabend, 28. Oktober, wird die Erntekrone feierlich zur Kirche gebracht. Der Umzug startet um 15.30 Uhr von der Volksbank, Nincoper Straße 141/ Ecke Nincoper Ort, geht entlang der Nincoper Straße und des Arp-Schnitger-Stiegs zur Kirche. Auf dem Weg verteilen die Frauen die am Vortag angefertigten Sträuße. In der Kirche wird dann die Erntekrone aufgehängt.Am Sonntag, 29. Oktober, wird ab 9.30 Uhr ein feierlicher Erntegottesdienst gefeiert. Der „Damenchor Hamburg-Neugraben von 1951“ wird ihn musikalisch mitgestalten. Es wird zwei Besonderheiten im Gottesdienst geben: Zum einen werden die Kinder-Trachtentanzgruppe „Die Neefeller Lütten Appelsnuten“ sowie einige der Landfrauen ihre traditionellen Trachten tragen. Und es werden die restlichen Ernststräußchen verteilt. KI