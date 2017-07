Neue Firma auf der Insel

Etwa 150 Beschäftigte werden zukünftig auf Finkenwerder arbeiten. Für rund eine Million Euro richtete die Firma Premium Aerotec den neuen Standort in unmittelbarer Nähe zum Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) her, das im Hein-Sass-Weg 22 ansässig ist.Die Firma ist im 3-D-Druck tätig. So gewann sie im vergangenen Jahr den Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt für Flugzeugbauteile, die aus metallischem Pulver Schicht für Schicht im 3-D-Druck angefertigt werden. Diese Bauteile sind leichter als herkömmlich gefertigte Teile und umweltschonender, da es bei der Produktion keine Abfälle gibt. Mehr als 20 Millionen Einzelteile werden pro Jahr in den bisherigen fünf Standorten der Firma gefertigt.Im ZAL werden bald 20 Mitarbeiter von Premium Aeronatic mit Mitarbeitern anderer Firmen gemeinschaftlich an Lösungen tüfteln, wie ein leichterer Flugzeugrumpf gebaut werden kann. Das bietet sich an, da das nahe gelegene Airbus-Werk innerhalb des Konzerns das Kompetenzzentrum für Kabinen ist. KI