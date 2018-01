Mega-Auftrag für Airbus

Umso besser läuft die Produktion der A 320-Familie in Hamburg: Im Sommer wurde bei Airbus eine vierte Endmontagelinie in Betrieb genommen, die noch in diesem Jahr voll funktionsfähig sein soll.Die A320neo-Flieger sollen zwischen 2021 und 2026 ausgeliefert werden und dann bei Frontier Airlines (USA), Jet-Smart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn) eingesetzt werden. KI