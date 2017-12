Dazu „servieren“ Hinrich Genth (Querflöte), Detlef Graf (Klavier) und Yuzuru Yokoyama (Violine) klassische Musik.Karten für den Abend rund um die Gans im Striepensaal, Striepenweg 40, gibt es für sieben Euro an der Abendkasse. Sie können auch unter Tel. 426 66 97 97 reserviert werden.Oder man kommt in die Saga Geschäftsstelle Süderelbe, Striepenweg 45a, und kauft dort seine Karten. „Ganz viel Gans“ ist eine der Kulturveranstaltungen der Saga in der Veranstaltungsreihe „Live im Quartier“. KI