Einmal den vollen Überblick haben

Elbblickturm im Wildpark Schwarze Berge ist fertig

VAHRENDORF. Wer schon immer einmal über den Dingen stehen wollte, hat im Wildpark Schwarze Berge dazu Gelegenheit: Ab sofort können Besucher dort wieder über alle Baumwipfel hinweg bis zur Elbe schauen. Nach drei Monaten Bauzeit mit spektakulären Kranszenen ist der neue 45 Meter hohe „Elbblickturm“ fertig. Über 140 Tonnen Stahl und knapp 16 Tonnen Holz stecken in dem Bauwerk. Alle zehn Meter erlaubt eine Aussichts-Plattform eine Pause beim Aufstieg.Die moderne Stahl-Holz-Konstruktion ersetzt den alten Holzturm, der rund 30 Jahre im Wildpark gestanden hatte. Er war nicht mehr rentabel: Die alle zehn Jahre erforderliche Restaurierung der tragenden Teile wäre zu teuer und zu aufwändig geworden, zumal ein Pilzbefall festgestellt worden war – und hätte auch nicht viel genützt, denn: „Unsere Bäume sind über die Jahre ein großes Stück gewachsen. Um unseren Besuchern den Weitblick zu erhalten, müssen wir mitwachsen,“ erklärt Wildpark-Geschäftsführer Arne Vaubel. Für die nächsten Jahre ist der Blick gesichert: Höher als 45 Meter werden die Bäume in den Schwarzen Bergen üblicherweise nicht.Die Entstehung des Turmes kann am Waldhaus im Wildpark verfolgt werden. Hier hängenen in den kommenden Wochen Bilder der spannends-ten Momente der Bauzeit. Eine Frage bleibt aber offen: Wie viele Stufen sind es bis ganz nach oben? Bis zum 1. August können alle Besucher die Zahl auf einen Zettel schreiben und den in die Gewinnbox an der Kasse werfen. Der Wildpark verlost Jahreskarten und Freikarten. Ein Tipp: Der alte, 31 Meter hohe Elbblickturm hatte 151 Stufen. PÖP❱❱ Wildpark Schwarze BergeAm Wildpark 1Rosengarten-Vahrendorfgeöffnet von 8 bis 18 UhrTel. 81 97 74 70