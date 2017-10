Ein Museum für einen Finkenwerder Jung

Jenisch Park: Im ehemaliges Gartenbauamt ist jetzt das

Karin Istel, FinkenwerderEr wurde auf Finkenwerder geboren, hat in Italien und Blankenese gelebt: Eduard Bargheer. Fast 40 Jahre hat es von der ersten Idee bis zur Umsetzung gedauert, aber jetzt ist es soweit: Das Eduard Bargheer Museum hat im Jenischpark eröffnet.Das Museum ist im ehemaligen Altonaer Gartenbauamt untergebracht. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde in den vergangenen beiden Jahren umgebaut. Es bietet auf 500 Quadratmetern über zwei Stockwerke Platz. Hier werden fortan die Werke des Malers und Grafikers Eduard Bargheer (1901-1979) zu sehen sein, der zu den bedeutendsten Hamburger Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt.„Es ist die Erfüllung eines Lebenstraumes, dass es nun ein Bargheer-Museum gibt, wo dieser herrliche große Nachlass auf Dauer untergebracht ist und gezeigt werden kann“, sagte Dirk Justus, Nachlassverwalter und Vorstand der Stiftung Bargheer Museum. Das Museum verfügt über mehrere Tausend Werke Bargheers, darunter Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen und Druckgrafiken aus dem Nachlass des Künstlers.Bereits 1979 entwickelten die Erben des Nachlasses, des Künstlers enge Freunde Dirk Justus und Peter Silze, die Idee, ein Museum für das Werk des Künstlers einzurichten. Im Jahr 2010 entschied die Stadt Hamburg, der Stiftung Eduard Bargheer Museum das ehemalige Gartenbauamt für die Errichtung eines Ausstellungshauses mit Sammlungsdepot zu überlassen.Bargheer wurde im Jahr 1901 auf der ehemaligen Elbinsel Finkenwerder geboren. Nach seinem Lehrerexamen im Jahr 1923 brachte er sich das Malen selbst bei, war von 1928 bis 1933 Mitglied der Hamburgischen Sezession. 1940 zog er nach Ischia, war ziviler Dolmetscher bei der deutsch-italienischen Kriegsmarine-Werft in La Spezia. 1944 tauchte er in Florenz unter und erlebte dort die Befreiung der Stadt und das Kriegsende. 1947 zog er wieder nach Forio d'Ischia, wo er 1948 die Ehrenbürgerschaft erhielt. Ab 1953 lebte er im Halbjahreswechsel in Forio und Hamburg-Blankenese. Er war auf der ers-ten und zweiten Documenta vertreten. aus. Zwischen 1960 und 1968 reiste er häufig nach Nord- und Zentralafrika. Im Jahre 1979 starb Bargheer in seinem Haus in Blankenese, An der Rutsch 2. Begraben liegt er auf dem Finkenwerder Friedhof am Norderkirchenweg.Die private Stiftung hatte 1,2 Millionen Euro Spendengelder für das neue Museum gesammelt. Derzeit läuft die Ausstellung „Eduard Bargheer – Die Ankunft der Harmonie“. In wechselnden Sonderausstellungen werden neben Eduard Bargheers Werken auch die von Künstlerfreunden und Zeitgenossen sowie von Stipendiaten der Eduard Bargheer Stiftung zu sehen sein.❱❱ Eduard Bargheer MuseumHochrad 75, di-so 11-18 UhrEintritt: acht, ermäßigt sechs Euro