400 Kurse stehen zur Auswahl

Bei der Volkshochschule Harburg hat das neue Semester begonnen

Zimmermann/ Istel, HarburgDie Harburger Volkshochschule (VHS) startet ins Herbstsemester. Angeboten werden 400 Kurse, darunter auch Entdeckungstouren durch Harburg. Das Harburger VHS-Programm ist kostenlos in Ämtern, der Bücherhalle, im Buchhandel und in vielen Geschäften erhältlich. Nicht vergessen: Am Mittwoch, 13. September, kann man von 17 bis 19 Uhr kostenlos in ausgewählte Kurse hineinschnuppern, sich über das gesamte Kursprogramm informieren und beraten lassen.Am Freitag, 17. November, findet ab 20 Uhr in Kooperation zwischen VHS, Bücherhalle und der Buchhandlung am Sand eine gemeinsame Autorenlesung in der Bücherhalle Harburg statt. Arne Dahl wird am seinen neuen Roman „Sechs mal Zwei“ vorstellen. Im folgenden Interview beantwortet Harburgs VHS-Regionalleiterin Monika Seeba fünf Fragen zum aktuellen Programm.Was ist neu im Angebot der VHS Harburg? Zum Lutherjahr gibt es in Kooperation mit dem Speicher am Kaufhauskanal gleich zwei Veranstaltungen: Am Mittwoch 27. September, spricht Friedhelm Debus unter dem Titel „Dem Volk aufs Maul geschaut“ über den Einfluss Luthers auf die deutsche Sprache. Rolf Becker wird am Sonntag, 29. Oktober, Texte von Martin Luther vortragen.Welche Kurse gibt es nur in Harburg? Harburgspezifisch sind: Mit dem Fahrrad durch 360 Jahre Harburger Wirtschaftsgeschichte (Beginn: 24.9.); Walking einmal anders: mit Smoveys (Beginn 28.9.); Zeichnen vor Ort – unterwegs auf dem Harburger Kunstpfad (Beginn 7.10.).Bei welchem Kurs würden Sie gern mitmachen? Ich würde gern die kleine Schwester der Gitarre, die Ukulele, einmal spielen lernen wollen. Und in Süderelbe würde ich sehr gern Schneidern oder Modegestaltung erlernen, aber leider sind diese beiden Angebote schon für den Herbst ausgebucht.Wurden die Kursgebühren erhöht? Nein, seit dem Herbstsemester 2016 haben keine Erhöhungen der Preise mehr stattgefunden.Wie viele Teilnehmer haben im Frühjahrssemester die Angebote der VHS Harburg genutzt? Im Frühjahr 2017 besuchten uns etwa 3.500 Teilnehmende in gut 350 Kursangeboten. Das ist fast eine identische Anzahl zum Frühjahr 2016.❱❱ VHS Harburgim Harburg CarréeEddelbüttelstraße 47aTel. 427 31 21 33 Fax 427 31 21 22E-Mail: harburg@vhs-hamburg.de