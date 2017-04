S-Bahnhof wird schöner

(RISE). Die Arbeiten werden an den Werktagen von 7 bis 16 Uhr durchgeführt. Damit das Baumaterial gelagert werden kann, sind einige Parkplätze am Striepenweg gesperrt.Im Mai sind weitere Modernisierungsarbeiten an den Fahrradstellplätzen bei der Bushaltestelle südlich des S-Bahnhofes und am östlichen Bahnhofsausgang vorgesehen. KI