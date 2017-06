Gospel Gottestdienst

Hamburg: Kirche St. Nikolai Finkenwerder |

Am 18. Juni um 17 Uhr ist es wieder so weit: Der Gospel Chor „Shout for Joy“ veranstaltet seinen Juni Gospel Gottesdienst

Wir widmen uns an diesem Tag dem Thema „Man in the mirror“, welchen Titel ihr vielleicht aus dem bekannten Lied von Michael Jackson kennt.



Wie auch er damals möchte wir mit euch darüber nachdenken, wie man selbst bei sich damit beginnt etwas zu verändern. Was kann man verändern und gegen Not und Elend tun?



Mit euch zusammen möchten wir über dieses Thema nachdenken. Aber es wird nicht nur besinnlich, wir werden auch zwei ganz neue Lieder singen! Welche werden noch nicht verraten ;)



Wir freuen uns auf euch!