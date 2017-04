Artisten und Attraktionen

Neben tollkühnen Akrobaten und lustigen Clowns sind auch jede Menge Tierdressuren im Programm. Kamele und Wasserbüffel, Lamas und Ponys, edle Friesenhengste und schweizer Hunde werden für viel Bewunderung in der Manege sorgen.Vorstellungen gibt es täglich um 16 Uhr. Am Sonntag, 9. April, gibt es zusätzlich eine Vorstellung um 11 Uhr. Freitag, 7. April, ist Familientag. Dannzahlen auch Erwachsene nur die Kinderpreise. In den Pausen können die Tiere besichtigt werden.Mehr Infos und Kartenreservierung unter Tel. 0152 / 13 16 41 53 oder im Internet unter❱❱ www.circus-olympia.de SL