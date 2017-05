Weltspitze kommt zum Derby

Ab Mittwoch, 24. Mai, wird um gute Plätze beim Spring- und Dressur-Derby gekämpft

Karin Istel, Klein Flottbek –

Das Derby ist hochklasig besetzt. Jetzt darf das Publikum gespannt sein, welch spannende Geschichten es hautnah miterleben kann.

Der Schwede Rolf-Göran Bengtsson wird auf dem Derby-Platz nicht nur in der Longines Global Champions Tour und im KASK Youngster Cup an den Start gehen, er wird hier auch seinen langjährigen vierbeinigen Erfolgspartner Casall Ask verabschieden. Mit dabei wird auch Bengtssons Landsmann Peder Fredricson sein. Er ist der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.Die deutschen Farben werden vertreten durch Meredith Michaels-Beerbaum, Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Vorjahressieger im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Hamburg, der Weltranglistendritte Daniel Deußer und Marcus Ehning.Für das von 88. Deutsche Spring-Derby, gleichzeitig Wertungsprüfung für die DKB-Riders Tour, hat sich ein illustres Starterfeld angemeldet: unter anderem Christian Ahlmann, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, David Will, der Schweizer Jungstar Martin Fuchs, der dreifache Derby-Sieger André Thieme aber auch Norwegens Nachwuchshoffnung Johan Sebastian Gulliksen.In der Dressur ist das Starterfeld international wie nie und wird wieder ein abwechslungsreiches Finale im Almased 59. Deutschen Dressur-Derby liefern. Österreich, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Südafrika, Russland und Schweden entsenden Starter nach Klein Flottbek.Neben der Stipendiatin der Deutsche Bank Reitsport-Akademie Kathleen Keller wird auch Fabienne Lütkemeier, Mitglied im Championatskader, an den Start gehen. Beide konnten schon jeweils ein Mal das Blaue Band des Derby-Siegers gewinnen.HighlightsSonntag, 28. Mai- 11 Uhr: 59. DeutschesDressur-Derby- 14.20 Uhr: 88. Deutsches Spring-DerbyBaron-Voght-StraßeMehr Informationen gibt es unter❱❱ www.engarde.de in der Rubrik Veranstaltungen