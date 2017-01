Überall Tempo 30?

Umweltbehörde erlässt an ausgewählten Straßen ein nächtliches Tempolimit – aber reicht das aus?

Tödliche Unfälle – dann handelten Behörden

Carsten Vitt, Hamburg-WestHamburgs Straßenverkehr ist laut, dreckig und kann krank machen. Knapp 370.000 Menschen sind laut Umweltbehörde ganztägig Lärm ausgesetzt, 250.000 Bewohner auch nachts. Zukünftig soll es an ausgewählten Hauptstraßen etwas besser werden. Die Umwelt- und Verkehrsbehörde haben sich auf zehn Abschnitte geeinigt, an denen nachts Tempo 30 gilt. Im Hamburger Westen sind das zum Beispiel ein 480 Meter langer Abschnitt der Holstenstraße in Altona (zwischen Gählerstraße und Max-Brauer-Allee) und ein 310 Meter langer Abschnitt der Vogt-Wells-Straße in Lokstedt (zwischen Julius-Vosseler-Straße und Osterfeldstraße). Im Bezirk Mitte gilt auf der Eiffestraße auf 1.220 Metern Länge Tempo 30. Es sollen zunächst Testbereiche sein.Der Kampf um ein Tempolimit in Hamburg dauert schon viele Jahre. Während Umweltverbände, Radfahrclubs und Bürgerinitiativen regelmäßig fordern, den Verkehr zu verlangsamen, wehren sich Automobil-, Wirtschafts- und Handwerksverbände dagegen. Die Verkehrsbehörde war lange zögerlich, weitere Tempolimits zu erlassen.Es mussten häufig erst Menschen sterben, bis sich etwas änderte. Zum Beispiel an der Stresemannstraße in Altona, wo 1991 ein neunjähriges Mädchen überfahren wurde. Nach Protes- ten erließ die Verkehrsbehörde wenige Wochen später Tempo 30. Oder an der Bundesstraße in Eimsbüttel, wo 2015 eine Joggerin an einer Ampel totgefahren wurde. Eine Bürgerinitiative forderte ein Tempolimit, wenige Monate später wurde es erlassen.Dass Tempo 30 in Wohngebieten mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer bietet, scheint mittlerweile unstrittig. Über Vorteile und Nachteile an Hauptverkehrsstraßen gehen die Meinungen weiter auseinander.Das Elbe Wochenblatt hat den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die Hamburger Verkehrsbehörde gefragt, ob in Hamburg flächendeckend Tempo 30 gelten sollte.Siehe Artikel mit Pro und Kontra