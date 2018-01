Einführung in Wikipedia

Vortrag über Wikipedia





Wikipedia ist wohl das aktuellste Lexikon der Welt und wird täglich weltweit genutzt.Egal ob im Studium, Schule oder Beruf – nie war es so leicht, auf das Wissen der Welt zuzugreifen. Dass dies möglich ist, liegt an engagierten Autor*innen, die mit Knowhow und Schreiblust viele Artikel erstellen.Aber wie funktioniert Wikipedia eigentlich?Wer sind die Wissenssammler*innen und wie kann man einer von ihnen werden?Der promovierte Historiker Uwe Rohwedder vom Wikipedia e.V. gibt in diesem Vortrag spannende Einblicke rund um die Arbeit eines Wikipedia-Artikels und stellt den Verein in Hamburg vor.Themen aus den Elbvororten sind leider noch rar…hier gibt es für alle Interessierten noch viel zu tun!Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich